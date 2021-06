Kärntner Alko-Lenker nächtigte auf Bahngleisen

Im Rausch fuhr ein Kärntner am Samstag gegen Mitternacht auf eine Eisenbahnstrecke der ÖBB auf. Dort fuhr er über einen Kilometer am Gleisbett dahin. Nachdem er zum Stehen gekommen war, verbrachte er die Nacht bis zum frühen Samstagmorgen auf der Bahnstrecke.

Der 66-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen war mit seinem Pkw offenbar betrunken in Tauchendorf in der Gemeinde Glanegg, Bezirk Feldkirchen, von Haidach kommend in Richtung St. Leonhard unterwegs. Bei der Bahn-Haltestelle „Tauchendorf-Haidensee“ fuhr er dann aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Straße auf den Bahnsteig und gelangte über eine 50 Zentimeter hohe Kante schließlich auf das Bahngleis.

50 Zentimeter hohe Bahnsteigkante

Das wohl heftige Krachen und Rumpeln bei seiner abenteuerlichen Fahrt dürfte den Mann allerdings nicht weiter gestört haben. Er setzte seine Fahrt mit dem Auto in Richtung St. Veit auf den Bahngleisen fort, bis sein Pkw nach rund 1,17 Kilometer Fahrt aufgrund der entstandenen Beschädigungen am Fahrzeug zum Stillstand kam, berichtete die Polizei.