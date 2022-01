Kärnten: Vater lockte Cannabis-Dealer in eine Falle

Nachdem ein 25 Jahre alter Kärntner einem Jugendlichen Cannabis verkauft hat, ist der Mann am Tag darauf vom Vater des Burschen in eine Falle gelockt worden. Dabei kam es nach Angaben der Polizei zu einer Auseinandersetzung, der 25-Jährige wurde schließlich festgenommen.

Der Jugendliche aus dem Bezirk Völkermarkt hatte das Cannabis am Montag gekauft und tags darauf mit einem Freund konsumiert. Beiden wurde derartig schlecht, dass sie ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden mussten. Der Bursche erzählte seiner Mutter, was er angestellt hatte. Diese setzte den Vater, ihren Ex-Lebensgefährten, von der Situation in Kenntnis.

Account des Sohnes benutzt

Über den Account seines Sohnes machte der 36-Jährige den Dealer ausfindig und organisierte einen Scheinkauf. Die Übergabe sollte am Dienstagabend in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) stattfinden.

Zu dem Treffen brachte der Vater einen 44 Jahre alten Bekannten mit, die beiden wollten den Verkäufer stellen und dann der Polizei übergeben. Am Treffpunkt merkte der Verkäufer rasch, dass er getäuscht worden war. Es kam zu einem Handgemenge, der 25-Jährige griff nach einer in der Fahrertür seines Autos deponierten Schreckschusspistole und feuerte mehrere Schüsse in Richtung der beiden Männer ab.

Waffen und Suchtmittel gefunden

Sie überwältigten den Schützen aber trotzdem und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann, gegen den ein Waffenverbot besteht, wurde festgenommen. Die Waffe und zwei weitere Schreckschusspistolen sowie verbotene Messer, die in seiner Wohnung gefunden worden waren, wurden sichergestellt, ebenso wie zwei Schlagringe und mehrere Gramm Suchtmittel. Der 25-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung, sowie Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz und dem Waffengesetz.