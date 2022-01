OÖ: Frau verlor Hunderttausende Euro mit Krypto-Betrug

Ein angeblicher „Anlageberater“ hat einer 59-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems mehrere Hunderttausend Euro entlockt. Der Unbekannte hatte zu ihr telefonisch Kontakt aufgenommen und sie zu Investitionen mittels Kryptowährung überredet. Dazu überwies sie 14 Mal unterschiedlich hohe Geldbeträge per Handy auf zwei Konten. Kaum war das Geld dort eingelangt, schob der Betrüger die Summen auf ein Krypto-Konto, auf das die Frau keinen Zugriff hatte, so die Polizei Oberösterreich.

Es handelt sich bereits um den zweiten derartigen Betrugsfall, der diese Woche in Oberösterreich bekannt wurde. Der KURIER berichtete: