Kärnten startete Impfaktion: "Ich bin sehr glücklich"

Hildegard Strempfl war unter den Ersten. "Es hat gar nicht weh getan", schmunzelte die Kärntnerin: Die Seniorin erhielt Samstagvormittag in Klagenfurt die erste Impfung gegen das Corona-Virus, in drei Wochen bekommt sie die zweite Injektion. "Ich bin sehr glücklich", versicherte Strempfl nach ihrem Impftermin.

25.000 wollen die Impfung

Kärnten hat es als erstes Bundesland geschafft, auch Impfungen für Über-80-Jährige zu ermöglichen, die nicht in Heimen leben. Verglichen mit eher langwierigen Umsetzungen in anderen Bundesländern - in der Steiermark etwa überlegen die offiziellen Stellen noch, wie an die Zielgruppe heran zu kommen sei - ging die Umsetzung in Kärnten umkompliziert: Interessierte wurden über die Gemeinden aufgerufen, sich zu melden - die Frist lief bis Donnerstag.

Das Interesse war enorm: Es gab 25.000 Anmeldungen, doch für dieses erste Wochenende standen nur 1.800 Impfdosen zur Verfügung. Für das erste Quartal hat Kärnten 40.000 Dosen bestellt.