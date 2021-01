Anmeldestart für die Impfung der über 80-Jährigen in OÖ

Ab heute, Freitag, 14 Uhr, können sich Menschen über 80 Jahren, die ihren Wohnsitz in Oberösterreich haben und die nicht in einem Alten- und Pflegeheim wohnen, für eine Covid-19-Schutzimpfung anmelden.

Zwei Möglichkeiten stehen Interessierten dafür zur Verfügung: Entweder online auf der Homepage www.ooe-impft.at oder telefonisch unter der Hotline +43 732 7720 78 700.

Stichtag ist der 29. Jänner 1941. Wer sich also anmeldet, muss vor diesem Tag auf die Welt gekommen sein.

Impfungen starten am Dienstag

Insgesamt sind 100 Personen am Telefon im Einsatz - darunter auch Bundesheersoldaten - um die notwendigen Daten, wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Mailadresse, Telefonnummer sowie Sozialversicherungsnummer entgegen zu nehmen.

Mit den Impfungen soll dann am Dienstag gestartet werden. Diese finden in den jeweiligen Wohnbezirken in Impfzentren statt.

Bereits Anfang der Woche ließ Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander wissen, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Impfdosen gebe. All jene, die aufgrund dessen nicht zum Zug kommen, sollen auf Wunsch für die nächste Impfreihe vorgemerkt werden.