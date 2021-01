93-Jähriger wartet auf Impfung und hat wenig Verständnis für Gabalier

Am Freitag ist Turntag bei Josef K. „Eine Stunde mache ich Übungen für den ganzen Körper, man muss ja fit bleiben“, erzählt der 93-jährige Kärntner. Ein Gegenstand darf dabei ausnahmsweise mit zur Gymnastikeinheit: Das Handy. Der Senior wartet auf den Anruf, wann er zur Corona-Impfung darf.

25.000 Anmeldungen

Am Samstag startet Kärnten als erstes Bundesland in Österreich mit den Impfungen der über 80-Jährigen, die nicht in Heimen leben. Geschätzte 35.000 Personen fallen in diese Altersgruppe. In den acht Bezirksstellen der Gesundheitskassen erhalten am Wochenende die ersten 1.800 Frauen und Männer den Stich. Die Nachfrage ist hoch. Bis Donnerstag gab es 25.000 Anmeldungen für die freiwillige Impfung. Insgesamt stehen in den kommenden Wochen vorerst 13.000 Extra-Impfdosen für die ältere Bevölkerungsgruppe zur Verfügung. Soweit die Zahlen.

Überstandene Corona-Infektion

Das Motto des Landes: Ältere zuerst. Ist man mit 93 also noch zu jung? Josef K. schmunzelt. „Das liegt sicher daran, dass ich es schon hatte.“ Mit „es“ ist Covid gemeint. Im November steckten sich seine Lebensgefährtin und er bei einem Begräbnis mit dem Virus an. Und hatten unfassbares Glück. „Wir waren nie im Krankenhaus. Gut ging es uns aber nicht“, betont der Kärntner.

Heftige Hustenanfälle, Schlafprobleme, enorme Müdigkeit, Gewichtsverlust, Sauerstoff. Jetzt sei er bis auf Kopfschmerzen und ein wenig Müdigkeit wieder auf der Höhe. „Ich möchte aber kein zweites Mal Corona bekommen und darum habe ich mich für die Impfung angemeldet.“

Schwere Vorwürfe

Der Run auf den Impfstoff scheint in Kärnten mittlerweile eigenartige Blüten zu treiben. Wie die Kleine Zeitung berichtet, soll es in manchen Pflegeheimen in den Bezirken Spittal, Villach-Land und Völkermarkt zu einem regelrechten Schacher mit Impfdosen gekommen sein. Gegen eine „kleine Spende“ soll mehr Impfstoff bestellt worden und für zahlungswillige Kunden „reserviert“ worden sein. Die Polizei ermittelt nicht.

„Für mich ist es schwer vorstellbar, dass so etwas passiert. Es ist genau kalkuliert, wie viele Personen in Heimen arbeiten. Hinzu kommt, dass es zu wenig Impfstoff gibt. Man kann also nicht bestellen wie man will“, sagt Gerd Kurath, Sprecher des Landes auf KURIER-Nachfrage. Eine Konsequenz wurde trotzdem gezogen. Konnten Heime den Impfstoff zunächst selbst ordern, erfolgt dies seit Montag zentral vom Land aus.