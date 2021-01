Große Unterschiede bei Impf-Fahrplänen der Bundesländer

Haslauer gegen Wettlauf

In steirischen Heimen leben rund 12.000 Senioren, der Impfstart war vergangene Woche, etwa in den Häusern der „Senecura“: „Ich wollte unter den Ersten sein“, begründete etwa Christina Kaufmann, 90, ihre Teilnahme. Laut Koordinator Koren liege die Impfwilligkeit in den Heimen zwischen 50 und 75 Prozent.

Das Land Salzburg will bis Ende der kommenden Woche das Durchimpfen der Senioren- und Pflegeheime abschließen. Über 80-Jährige und Risikogruppen können sich ab Anfang Februar für eine Impfung anmelden, online oder telefonisch unter 1450. Für über 65-Jährige startet die Anmeldung im März. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sprach sich am Dienstag gegen einen „medialen Wettlauf“ unter den Bundesländern aus. „Uns geht es um gute Strukturen, die verlässlich und berechenbar sind. Wir haben ein Mengengerüst, das auch den zweiten Stich berücksichtigt“, sagte Haslauer.

Auch in Tirol sollen rund 40.000 über 80-Jährige ab Anfang Februar die Möglichkeit zum Impfen bekommen. Derzeit würden die Betroffenen von den Gemeinden per Brief aufgefordert, sich bei Interesse zu melden. In Vorarlberg soll die Impfung in den Heimen bis Ende Jänner abgeschlossen sein. Über 80-Jährige, die nicht in Heimen wohnen, können sich ab kommender Woche für eine Impfung vormerken lassen.