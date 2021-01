Massenansturm in Skigebieten: "Schicken nicht präventiv Polizei"

Allerdings sind laut Geschäftsführer Karl Fussi am Berg beispielsweise am Sonntag nur rund 2.000 Skifahrer gewesen – die Kapazität liege bei 4.000. Um die Stoßzeiten bei der Anfahrt zu vermeiden, wird nun ein Online-Ticket-System mit gestaffelten Zeiten ausgetüftelt.

Bei der LPD Steiermark stellt man jedenfalls klar, dass etwaige Schwerpunktaktionen von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angeordnet werden müssen. Dies werde man natürlich gerne begleiten, um „notfalls gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden mehr Kontrolldruck aufzubauen“, heißt es.

Salzburg hatte seine Aufregung schon kurz nach den Weihnachtsfeiertagen. Knapp 10.000 Skifahrer waren da in Flachau-Wagrain unterwegs. Seit der vergangenen Woche geht der Trend eher in die andere Richtung. Wie vom KURIER berichtet, planen mehrere Skigebiete, ihr Angebot wegen des geringen Andrangs herunterzufahren oder während der Woche ganz einzustellen. Kontrolliert wurde schon seit Öffnung der Skigebiete, erklärt Polizeisprecherin Irene Stauffer. Nun werde das verstärkt gemacht.

Alles wie gehabt, heißt es von der Polizei in Oberösterreich, wo Hinterstoder in der ersten Phase der Öffnung mit Problemen zu kämpfen hatte. „Bei uns wird das ganz normal, wie auch in den vergangenen Wochen, sein. So hilft die Polizei auf den Parkplätzen mit“, kündigt Polizeisprecher David Furtner an. Mehr Personal komme nicht zum Einsatz. „Wir kommen mit den Regelkräften aus.“