Kärnten: Schlange biss Frau auf Almwanderung

Eine Kärntnerin ist am Dienstag auf einer Almwanderung in Feistritz im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) beim Blumenpflücken von einer Schlange in die Hand gebissen worden. Laut Polizei rückte die Bergrettung an und versorgte die 83-Jährige.

Frau wurde im Krankenhaus versorgt

Wegen Blutdruck- und Kreislaufproblemen wurde sie schließlich per Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Die Schlangenart war zunächst nicht bekannt.