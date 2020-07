Wandern auf alten Wegen

Als ich vor etlichen Jahren im Marchtal auf der Suche nach seltenen Pflanzen war, fiel mir ein Schild mit der Aufschrift „Bernsteinstraße“ auf. Ich vergaß meine botanischen Ambitionen, packte die Lupe weg und folgte der angegebenen Richtung. Ich weiß noch, dass ich dachte: „Die gibt’s ja wirklich!“ Immerhin war die Bernsteinsteinstraße die wichtigste Handelsroute des Altertums, sie wurde schon 2.000 v. Chr. benutzt. Auf eben dieser Route stiegen jahrhundertelang Händler, Legionäre, Pilger und Ritter zur Donaumündung herab; sie kamen mir jetzt gewissermaßen entgegen. Hinter jedem Ackerrain, jedem Sand-Hügel, jedem Schupfen sah ich die Welt, wie sie einst war: Gewerbezentren verschwanden aus meinem Blickfeld und wurden durch Auwälder und überschwemmte Wiesen ersetzt. Wo sich noch vor wenigen Sekunden ein Fast-Food-Restaurant an das nächste gereiht hatte, befand sich nun ein Einkehrwirtshaus, vor dem ein paar Handkarren und Maulesel herumstanden. Was die Straße selbst anging, so verschwamm das Asphaltband vor meinen Augen und wurde zu einer zerfurchten, gewundenen Erdbahn, vier Meter breit und mit Ausweichstellen versehen, sodass zwei Fuhrwerke aneinander vorbeiholpern konnten.