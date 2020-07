Kärnten: Paragleiterin bei Flugunfall verletzt

Eine 31-jährige Paragleiterin aus Deutschland ist am Montagvormittag bei einem Flugunfall in Kärnten verletzt worden. Laut Polizei startete die Frau vom Westhang der Gerlitzen (Bezirk Villach-Land) ihren Flug, als der Gleitschirm von einer Windböe erfasst wurde. Die Paragleiterin streifte in einer Höhe von etwa drei Metern ein Holzgestell und prallte gegen einen Masten.

Bergung

Ein Rettungsteam barg die Frau aus einer Höhe von etwa zwei Metern. Die 31-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.