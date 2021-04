Kärnten: Mit Reizgas und Hund gegen Einbrecher

Ein 30-jähriger Arbeiter hat in der Nacht auf Sonntag zwei Einbrecher verjagt, die in ein Autohaus in Wolfsberg einsteigen wollten. Laut Polizei hatte der 30-Jährige, der über dem Autohaus wohnt, gegen 1.30 Uhr bemerkt, wie ein Rolltor aufgebrochen wurde.

In der Werkstatt der Firma traf er auf einen Täter und setzte Reizgas ein, auch der Hund des Mannes ging auf den Einbrecher los. Der Täter flüchtete gemeinsam mit einem zweiten Mann, der im Freien gewartet hatte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Der Arbeiter hatte keine genaue Täterbeschreibung angeben können, er hatte nur erkannt, dass beide Männer etwa 1,80 Meter groß sind und dunkel gekleidet waren.