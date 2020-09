Kärnten: Mann bei Forstunfall ums Leben gekommen

Ein 33-jähriger Forstarbeiter ist bei einem Forstunfall in Kärnten am Dienstag ums Leben gekommen, wie die Polizei Kärnten am Mittwoch meldete. Bei Arbeiten auf der Wangenitzalm (1.530 Meter Seehöhe) in der Gemeinde Mörtschach (Bezirk Spittal an der Drau) verkeilten sich gegen 10.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zwei abwärts beförderte Holzstämme.

Stamm löste sich

Laut derzeitigem Ermittlungsstand löste sich ein Stamm von der Seilwinde und traf den 33-Jährigen rumänischen Staatsangehörigen tödlich. Ein Arbeitskollege fand ihn kurz darauf und alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnten diese laut Polizeiaussendung nur mehr den Tod feststellen.