Kärnten: Letzte Corona-Impfstraßen schließen Ende März

Die letzten verbliebenen Kärntner Corona-Impfstraßen in Klagenfurt und Villach werden mit Ende März geschlossen. Das hat das Impfgremium des Landes am Mittwoch beschlossen, teilte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) mit. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden die Öffnungszeiten sowie die Anzahl der Impfstraßen im Bundesland sukzessive reduziert. Bei einer Sitzung Anfang April soll über ein mögliches Aus für das regelmäßig tagende Impfgremium entschieden werden.