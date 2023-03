Corona-Testcontainer schließen mit Ende März

Mit Ende März schließen im Burgenland die von der Labor Burgenland GmbH betriebenen PCR-Testcontainer ihre Pforten aufgrund der mittlerweile geringen Nachfrage. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sich in Apotheken testen zu lassen oder von den Gurgeltests Gebrauch zu machen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Landesmedienservice.

Nach Schließen der Container erhalten bleiben auch die Teststraßen für behördliche Testungen von Personen mit positivem Antigen-Schnelltest oder mit Covid-19-Symptomen, die sich über die Hotline 1450 gemeldet haben. Die Verträge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Testcontainer bei der Soziale Dienste Burgenland GmbH (SDB) laufen per 31. März aus. Ihnen werde bei Interesse die Finanzierung einer Pflegeausbildung mit anschließender Jobgarantie durch die SDB angeboten, hieß es weiters.