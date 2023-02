Kaiser wünscht sich SPÖ-Doppelspitze Rendi-Wagner und Doskozil

Gefragt, ob eine Doppelspitze aus Rendi-Wagner und Doskozil trotz des angespannten Verhältnisses der beiden funktionieren könnte, meinte Kaiser: "Um es mit Ernst Bloch zu beantworten: Die Hoffnung ist in das Gelingen verliebt und nicht in das Scheitern."

Anhaltende Führungsdebatte

Die burgenländische SPÖ stellt regelmäßig den inhaltlichen Kurs sowie die Führung der Bundespartei in Frage. Zuletzt hatte das magere Ergebnis der Roten in Niederösterreich die Debatte wieder aufflammen lassen. In Kärnten verteidigt Peter Kaiser bei der Landtagswahl am 5. März knapp 48 Prozent.