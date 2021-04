Kärnten: Junger Raser war mit 180 km/h unterwegs

Ein 19-jähriger Steirer hat am Montag auf der Friesacher Straße (B317) in Kärnten mit Tempo 180 eine Zivilstreife überholt. Laut Polizei wurde ihm der Probeführerschein abgenommen. Bei der Anhaltung entdeckten die Beamten schwere Mängel am Pkw, der dem Vater des Burschen gehört. Die Weiterfahrt wurde dem 19-Jährigen daraufhin untersagt.