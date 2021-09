Kärnten: Gefälschte Test- und Impfzertifikate im Umlauf

In Kärnten sind gefälschte Test- und Impfzertifikate in Umlauf, gegen eine Person wird ermittelt. Dies teilte Landessprecher Gerd Kurath am Dienstag mit. Mit Berufung auf die Polizei erklärte er, dass die Person gefälschte Zertifikate verkauft habe, man könne jedoch noch nicht sagen, wie viele und wo genau. Er betonte, dass sowohl der Hersteller als auch die Abnehmer strafrechtlich belangt werden können. Schon am Wochenende hatte das Land vor gefälschten Zertifikaten gewarnt.