Kärnten: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankwart

Schwarz bekleidet und praktischerweise mit einer Mund-Nasenschutz-Maske vermummt, überfiel ein bewaffneter Täter am Samstagabend eine Tankstelle in der Feldkirchenstraße in Kalsdorf im Bezirk Graz-Umgebung. Der Unbekannte stürmte in die Geschäftsräume, bedrohte den 27-jährigen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe, die er unter der Jacke hervorzeigte und forderte Geld.

Der geschockte Kassier nahm daraufhin das Bargeld aus der Kassenlade und der Räuber schnappte sich das Geld. Mit einer Beute von einigen hundert Euro flüchtete er zu Fuß.

Nach Angaben der Polizei ist der Täter 20 bis 40 Jahre alt und sprach mit ausländischem Akzent. Zur schwarzen Kleidung hatte er eine Baseballkappe auf. Der unbekannte Mann soll 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst ergebnislos.