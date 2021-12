Kärnten: Betrunkener verletzte vier Polizisten

Ein 26-jähriger Kärntner hat am Samstagabend am Bahnhof Spittal an der Drau randaliert und sich so heftig gegen seine Festnahme gewehrt, dass vier Polizistinnen und Polizisten verletzt wurden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, gelang es schließlich, den Betrunkenen zur Räson zu bringen. Er verbrachte die Nacht im Arrestraum der Polizei Spittal.



Der 26-Jährige hatte am Samstag gemeinsam mit einer Gruppe an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien teilgenommen. Als er wieder in Spittal an der Drau ankam, legte er sich mit einem ÖBB-Security-Mitarbeiter an und schlug am Bahnsteig die Verglasung einer Tür ein. Die alarmierten Polizisten wollten den Mann festnehmen, wogegen er sich aber heftig wehrte: Unter anderem erfasste er eine Beamtin und nahm sie in den Würgegriff. Er wurde überwältigt und auf die Polizeiinspektion Spittal gebracht, wo ein Alkomatentest durchgeführt wurde, der eine mittelgradige Alkoholisierung ergab. Vier Polizeibeamte mussten im Krankenhaus Spittal an der Drau ambulant behandelt werden.