Kärnten: Auto ging während der Fahrt in Flammen auf

Das Auto eines 56 Jahre alten Steirers ist am Sonntag während der Fahrt auf der Südautobahn (A2) bei Klagenfurt in Flammen aufgegangen.

Laut Polizei bemerkte er in einem Tunnel Rauch aus dem Motorraum. Der Lenker nahm die nächste Abfahrt und stellte das Auto ab, in kürzester Zeit stand es in Vollbrand. Die Insassen retteten noch ein paar Habseligkeiten und sich selbst unverletzt ins Freie.