Kärnten: Arbeiter verletzte sich bei Leitersturz schwer

Am Donnerstag ist in Kärnten ein Arbeitsunfall passiert, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitten hat. Der 51-jährige ist am Donnerstag auf einer Baustelle in Spittal an der Drau gestürzt. Er stand mit einem Fuß auf einer an eine Hausfassade angelehnten Leiter in circa fünf Metern Höhe und mit dem anderen auf dem Ast eines danebenstehenden Baumes. In dieser Position führte er Vermessungsarbeiten durch.

Laut Polizei geriet er dabei aus dem Gleichgewicht und fiel rücklings auf einen mit Gras bedeckten Erdboden. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus in Spittal an der Drau.