Kärnten: 35-Jährige wurde nach Drogenkonsum tot aufgefunden

Eine 35 Jahre alte Frau aus Slowenien ist am Silvestertag 2022 in ihrer Wohnung in Ferlach (Bezirk Klagenfurt Land) offenbar an Drogenkonsum gestorben. Ihr 44 Jahre alter Ehemann hatte nicht in die gemeinsame Wohnung gelangen können, weshalb er die Polizei rief. Diese ließ die Tür öffnen, die Beamten fanden die Frau leblos im Wohnzimmer. Eine Obduktion ergab, dass sie verschiedene Drogen eingenommen hatte, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte.

Der in Ferlach wohnhafte Slowene hatte am Silvestertag die Polizei verständigt: Seine Ehefrau habe sich in der gemeinsamen Wohnung eingeschlossen. Da sie nicht reagiere, befürchte er, dass ihr etwas zugestoßen sei. Die Frau öffnete auch bei Eintreffen der Polizei nicht, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Ferlach zur Wohnungsöffnung verständigt wurde. Wiederbelebungsversuche an der leblos aufgefundenen Frau blieben erfolglos.

Zweiter Todesfall durch Drogen

Da es Hinweise auf Suchtmittelmissbrauch gab, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion an. Diese ergab als Todesursache die Einnahme von verschiedenen Suchtmitteln. Ein toxikologisches Gutachten ist noch ausständig. Es gab keine Anzeichen einer äußeren Gewalteinwirkung. Weitere Ermittlungen über die näheren Umstände und zur Herkunft der Suchtmittel werden noch geführt, hieß es.

Erst am Neujahrstag war ein 33 Jahre alter Bosnier von seiner Freundin leblos in dessen Klagenfurter Wohnung entdeckt worden. Auch hier ergab eine Autopsie, dass der Mann wohl an Drogenkonsum gestorben war.