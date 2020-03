Justizwache will neues Gefängnis

Also was ist die Lösung?

Wir brauchen neue Haftplätze. Wir brauchen eine neue Justizanstalt. Besonders gravierend ist die Situation bei den geistig abnormen Rechtsbrechern. Die Zahl der Einweisungen steigt drastisch. Wir sind dafür derzeit einfach nicht ausreichend gerüstet. Und problematisch wird es auch, wenn die Justizanstalt Wien-Josefstadt saniert wird. Dafür muss man den Insassenstand deutlich senken. Aber wohin mit den Leuten in der aktuellen Situation?

Seit Jahren betont die Justizwache auch die gestiegenen Anforderungen. Was meinen Sie damit genau?

Ich war 25 Jahre in einer Justizanstalt. Das Klientel hat sich deutlich geändert. Der Ausländeranteil war früher sehr gering. Jetzt kämpfen wir täglich mit Sprachbarrieren, aber auch mit Aggressivität. Das ist auch ein psychische Belastung für uns. Wir haben jetzt Insassen aus kriegsführenden Ländern. Und die organisierte Kriminalität hat früher keine große Rolle gespielt. Das ist jetzt anders. Gleichzeitig ist auch der bürokratische Aufwand gestiegen. Wir müssen viel mehr dokumentieren und organisieren. Und dann schauen auch noch viel mehr Organisationen über die Gefängnismauern – Amnesty International zum Beispiel. Das ist nicht schlecht, aber wir stoßen an unsere Grenzen.

Vor Kurzem ist ein Gefangener nach einer Gerichtsverhandlung in Wien einfach davongelaufen – obwohl ihn zwei Justizwache-Beamte begleitet haben. Wie kann so etwas passieren?

Die Fesselung von Insassen war früher strenger. Das Strafvollzugsgesetz gehört überarbeitet. Wir brauchen eine Verschärfung bei der Fesselung bei Ausführungen. Auch zum Schutz der Bediensteten. Das heißt aber nicht, dass man jeden fesseln muss.

Die Ausrüstung bei der Justizwache hat sich deutlich verbessert...

Da ist in den letzten Jahren einiges passiert, etwa der Teleskop-Abwehrstock. Uns ist außerdem wichtig, dass wir zeitnah Stichschutzwesten bekommen. Aber auch die Sicherheit in den Justizanstalten muss uns etwas wert sein. Wir brauchen Sicherheitsabteilungen, also eigene Bereiche, wo wir Leute gesondert anhalten können. Ich denke da etwa an Dschihadisten. In vielen Anstalten fehlen uns Trennungsmöglichkeiten.