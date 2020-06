Junge Mutter in Tirol erwürgt: Ehemann tatverdächtig

Der Ehemann einer seit Donnerstag in Imst in Tirol vermissten 31-jährigen Frau ist Samstagabend wegen dringenden Mordverdachts festgenommen worden. Der Tatverdächtige soll die Frau erwürgt, mit einem Polster erstickt und anschließend in den Inn geworfen haben, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA. Der 33-Jährige gestand die Tat bereits.

