Alko-Lenker prallte in Kuchl gegen Baumstamm

Bei einem Verkehrsunfall in Kuchl im Salzburger Tennengau wurden am Samstagabend ein 36-jähriger Lenker und seine 33-jährige Beifahrerin verletzt. Der Mann, der sich mit 1,16 Promille an das Steuer gesetzt hatte, wollte auf der Salzachtal Straße B159 einem Fahrzeug ausweichen und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Pkw prallte gegen einen Baumstamm, der neben der Bundesstraße lag. Der 36-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, seine Beifahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die beiden Insassen wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.