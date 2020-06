22-Jährige fuhr gegen Betonwand: Junge Kärntnerin tödlich verunglückt

Eine 22-jährige Kärntnerin aus Pörtschach ist in der Nacht auf Sonntag in Techelsberg (Bez. Klagenfurt-Land) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Lenkerin kam mit einem Pkw vor einer Unterführung von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Betonwand. Sie starb noch an der Unfallstelle. Eine ebenfalls 22-jährige Beifahrerin aus Klagenfurt erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Rennradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Am Samstagnachmittag wurde ein 47-jähriger Rennradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Buchkirchen (Bezirk Wels) schwer verletzt. Der 83-jährige Autolenker übersah das Fahrrad gegen 15.35 Uhr beim Abbiegen in eine Feldstraße. Der entgegenkommende Radfahrer habe nicht mehr bremsen können und sei gegen den Pkw geprallt.

Durch die Wucht des Aufpralls sei die Seitenscheibe der Beifahrertür zerbrochen, der 47-jährige sei schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen geblieben und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht worden. Der Pensionist blieb unverletzt. Weil der Radfahrer keine Dokumente mitführte, wurde seine Linzer Wohnadresse mit der auf seiner Smartwatch gespeicherten Wegstrecke ermittelt.

Zweijährige stürzte in Kärnten aus Fahrradanhänger

Ein zweijähriges Mädchen ist am Samstagabend auf der Wörthersee-Süduferstraße in Reifnitz (Bezirk Klagenfurt) aus einem Fahrradanhänger gestürzt und dabei am Kopf verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, wurde das Kleinkind mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht.

Der Anhänger kippte gegen 18.40 Uhr um, weil ein etwa 40 Zentimeter großer Gummiball unter ihn geraten war. Den Ball hatte das Kleinkind zuvor aus dem Anhänger geworfen. Gelenkt wurde das Gespann vom 32-jährigen Vater des Kindes aus Klagenfurt.