Junge Frau stürzte am Großvenediger zu Tode

Zu einem tödlichen Alpinunfall kam es am Samstagnachmittag am Großvenediger. Eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein war laut Polizei am Nordgrat unterwegs, als sie etwa 100 Meter unterhalb des Gipfelkreuzes ausrutschte und abstürzt und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog.