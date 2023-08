"Juicy Fields": Cannabis-Betrüger warben mit Lamborghinis und Tänzerinnen

Von Lena Berger und Markus Strohmayer

Es handelt sich um einen der größten Fälle von Anlagebetrug in der jüngeren österreichischen Kriminalgeschichte. Dem Unternehmen „Juicy Fields“ wird vorgeworfen, Anleger um ihre Investments gebracht zu haben; der KURIER berichtete. Am Freitag hat das Bundeskriminalamt Details zu den Ermittlungen veröffentlicht. Allen voran ging es um die hinterhältigen Werbetricks der mutmaßlichen Täter – darunter ein Niederösterreicher, gegen den wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt wird.

„Eine Person konnte in Österreich festgenommen werden. Sie gilt als Hauptvertriebler für den deutschsprachigen Raum“, äußerte sich nun erstmals der steirische Hauptermittler, der sich in Leibnitz früh mit dem Fall befasste: „Um so viele Opfer wie möglich zu lukrieren, wurde auf Hanfmessen geworben. Dort gab es Stände, bedruckte Lamborghinis, Tänzerinnen und Tablets, um vor Ort zu investieren.“

Bei den Luxusautos handelte es sich jedoch nur um Mietwagen. Auch sonst war an dem Geschäftsmodell einiges faul: Bei „Juicy Fields“ wurde vermeintlichen Anlegern vorgegaukelt, in den Anbau von medizinischem Cannabis zu investieren.