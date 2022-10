Jugendliche sorgten für Wirbel und Feueralarm in Grazer Studentenheim

Mehrere Jugendliche haben Freitagabend in einem Wohn- und Studentenheim im Grazer Bezirk Eggenberg für Wirbel gesorgt und auch eine Bisswunde und einen Feuerwehreinsatz verursacht: Zunächst lösten sie den Feueralarm in dem Gebäude aus, versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers und rannten dann davon. Als ein Zeuge eine mutmaßliche Verdächtige festhielt, biss das Mädchen ihm in die Hand. Durch ein Foto konnte die Verdächtige rasch identifiziert werden.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte, hatten die Jugendlichen gegen 21.30 Uhr in dem Wohnheim in der Eckertstraße für Wirbel gesorgt. Nachdem sie den Alarm ausgelöst hatten, wurden zwei Zeugen im Alter von 21 und 24 Jahren aufmerksam. Der 24-Jährige rannte den drei Flüchtenden nach und hielt das Mädchen fest. Dieses wehrte sich aber, biss ihm in die Hand und trat ihm zwischen die Beine. Ein Heimbewohner schaffte es aber, ein Foto zu machen.

Polizeilich bekannt

Die Beamten hatten daher wenig Mühe die polizeilich schon bekannte 15-Jährige zu identifizieren. Sie wurde bisher noch nicht gestellt und befragt, aber das sei nur eine Frage der Zeit. Der 24-Jährige erlitt eine leichte Bisswunde, die im UKH Graz ambulant versorgt wurde. Wegen des Feueralarms hatten zahlreiche Bewohner das Gebäude verlassen und auch die Feuerwehr war angerückt. Nun wird wegen des Verdachts der missbräuchlichen Verwendung von Notzeichen sowie wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Körperverletzung ermittelt.