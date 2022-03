Steiermark: Jährlich werden 13,7 Tonnen CO2 pro Kopf produziert

Haushalt, Industrie und Gewerbe, Verkehr sowie Abfall und Abwasser: Das sind die großen CO 2 -Emittenten in Graz – pro Jahr werden allein in der steirischen Landeshauptstadt 1,5 Millionen Tonnen produktionsbasierter Treibhausgasemissionen ausgestoßen, ergab eine Berechnung von Experten. Pro Kopf ergibt das 5,3 Tonnen CO 2 pro Jahr.

Doch es gibt noch einen zweiten, weit höheren Wert, nämlich jenen der konsumbasierten CO 2 -Emissionen: Der beträgt allein für Graz 3,9 Millionen Tonnen jeder einzelne Grazer verursacht somit 13,7 Tonnen CO 2 pro Jahr. Mengen, die Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) drastisch reduzieren will. Bis spätestens 2040 soll die Landeshauptstadt das „CO 2 -Netto-Null-Ziel erreicht haben“, wie Schwentner am Mittwoch betont: Sämtliche derzeit vorhandene Emissionen sollen durch klimafreundliche Maßnahmen kompensiert werden, wobei Reduktion im Vordergrund stehe.

60% der Wohnungen vor 1980 errichtet