Graz: Zwei Mädchen von 80-jährigem Autofahrer angefahren

Ein 80-jähriger Autofahrer hat Dienstagfrüh zwei Schulkinder auf einem Fußgängerübergang in Eggersdorf bei Graz mit seinem Pkw angefahren und verletzt. Der Mann hatte die zehn bzw. acht Jahre alten Mädchen offenbar übersehen. Die jüngere der beiden Schwestern wurde frontal erfasst und schwer verletzt. Sie musste per Hubschrauber in die Kinderklinik nach Graz geflogen werden.

Die Zehnjährige wurde nur gestreift, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.