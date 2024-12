Jahresrückblick 2024 über Wölfe, Viren und neue Arten in Österreich

Zum Schutz von Nutztieren trat im September eine neue Tiertransportverordnung in Kraft. Sie soll Leid durch Hitze, Kälte, Hunger und Durst verhindern. Rinder etwa müssen jetzt mit uneingeschränktem Zugang zu Wasser transportiert werden.

Arten zogen 2024 zu, andere wurden neu beschrieben

Artenvielfalt von Biene bis Mammut: Wildtiere kennen keine Grenzen. Vor allem Sechs- und Achtfüßer waren Top-News. So häuften sich heuer in Wien die Sichtungen der Nosferatu-Spinne, Zoropsis spinimana konnte sich nach neun Jahren in der Bundeshauptstadt etablieren.

Tatsächliche Newcomer in Österreich waren 2024 zwei Wildbienen-Arten. Die Herbstzeitlosen-Sandbiene, Andrena pellucens, tauchte in der Südsteiermark auf. Die mediterrane Fuchs-Langhornbienen, Eucera vulpes, stoppte auf ihrer Wanderung nach Norden im Burgenland.