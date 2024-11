Nosferatu-Spinne immer häufiger in Wien gesichtet

Längst in Wien angekommen

Im Jahr 2015 wurden die ersten Meldungen über die Ankunft der Spinne in Wien bekannt. Seither hat sich das Tier auch hierzulande etabliert und ist vermehrt in Wohnungen und Gärten anzutreffen. Laut ORF wurden heuer fast dreimal so viele "Zoropsis spinimana" entdeckt wie in den beiden Vorjahren. Das liege vor allem daran, dass sich die Spinne in den vergangenen Jahren gut in der Bundeshauptstadt eingelebt habe, sagte Christoph Hörweg, Leiter der 3. Zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien, dem ORF. "Wenn die klimatischen Bedingungen vor Ort passen, kann sich die Art möglicherweise auch bei uns halten oder etablieren. Irgendwann könnte das auch bei der Schwarzen Witwe der Fall sein", so Hörweg.