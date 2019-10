IS-Waisenkinder sind auf dem Weg nach Österreich

Monatelang liefen die Vorbereitungen, Mittwochmittag war es so weit: Die österreichischen IS-Kinder wurden aus dem Lager Al-Hol in Nordostsyrien geholt.

Es handelt sich dabei um die beiden Buben (2 und 3,5 Jahre) der Wienerin Sabina S. Dem Vernehmen nach soll die Übergabe der Waisenkinder an der syrisch-iraksichen Grenze stattgefunden haben. „Nachdem die Identität der beiden Kinder im Lager Al-Hol mittels DNA-Tests zweifelsfrei gekärt wurde, wurde die Rückholung der beiden Kleinkinder eingeleitet“, bestätigt Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums. Die Rückholung erfolgte unter anderem im Beisein österreichischer Sicherheitskräfte. Senada S., die Großmutter der Kinder, soll nicht vor Ort gewesen sein. „Die Kinder befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits in Obhut der österreichischen Behörden“, sagt Guschelbauer. Aus Rücksicht auf die Sicherheitslage in der Region könne man derzeit aber keine weiteren Details bekannt geben.

Die Wienerin Sabina S. zog im Jahr 2014 mit ihrer Freundin Samra K. in den „Heiligen Krieg“. Sie war damals 15 Jahre alt. Dabei hatte sie nichts, außer ihren Reisepass, 100 Euro und eine Foto ihres kleinen Bruders. Bei den Luftangriffen auf die letzten IS-Rückzugsorte dürfte sie allerdings getötet worden sein. Ihre Kinder wurden von den Kurden ins Lager Al-Hol gebracht, dort wurden sie von einer Fremden versorgt.