Internetbetrug: Erpresser schickte Opfer die Cobra ins Haus

Wie die Ermittlungen ergeben haben, bekam das Opfer zunächst am Montagmorgen von einer unbekannten ausländischen Nummer einen Anruf auf sein Handy. Eine offensichtlich computerverzerrte Stimme forderte die Überweisung eines hohen Geldbetrages, da sonst etwas „Fatales“ passieren werde.

Am Nachmittag erhielt der Mann einen Whatsapp-Anruf. Am Display schien die Nummer seines Sohnes auf. In der Leitung war aber erneut der Erpresser, der wieder die Überweisung des ursprünglich angegeben Geldbetrages forderte.

Wissen über Leben des Opfers

Am späten Abend erfolgte dann ein weiterer Anruf - dieses Mal am Festnetz. Der Täter forderte einmal mehr Geld und nannte Details aus dem Leben des Bedrohten. Letztlich kündigte er den Polizeieinsatz vor der Tür des Mannes an.

Für die Ermittler ist vorerst unklar, wie der Unbekannte die Telefonnummer vom Sohn des Betroffenen vortäuschen konnte. Auch woher der Erpresser die Informationen über die Lebensumstände des Opfers hat, ist offen. "Vermutlich aus dem Netz", sagt Puppt. "Bei dem Ehepaar dürfte es sich um Zufallsopfer handeln." Die Erhebungen des Landeskriminalamts Tirol laufen.

Für den LKA-Chef handelt es sich jedenfalls "defintiv um keinen Aprilscherz. Wir haben es hier mit einer Palette von Delikten zu tun." Das vorgetäuschte Bedrohungsszenario sei zudem nicht ohne. Ein möglicher Zugriff stellt bei aller Vorsicht immer auch eine Gefahrensituation dar.

Tipps von der Polizei

Die Polizei rät in solchen Fällen: