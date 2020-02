Interessenkonflikt für Vize-Bürgermeister: Hüttenwirt und Almen-Stadtrat

Bürgermeister Willi will an der im Koalitionsabkommen paktierten Ressortverteilung nicht rütteln: „Aber dort, wo es Kollisionen geben könnte, schauen wir uns das an.“ Für Gruber wäre eine Möglichkeit, „die Almwirtschaft herauszulösen“ und an die beim Bürgermeister ressortierende Liegenschaftsverwaltung anzugliedern.

Selbst dann und wenn ein Familienmitglied Anzengrubers den heuer auslaufenden Pachtvertrag übernimmt, könnte sich auch durch seine Zuständigkeit für den Forst eine schiefe Optik ergeben. Der ist nämlich etwa für die Befreiung der Wege auf der Nordkette von Schadholz zuständig, das etwa im vergangenen Winter auf der Nordkette in Massen angefallen ist.

Wenn dann ein Almweg immer als erster geräumt wird, würde es heikel, gesteht auch der Bürgermeister ein. Denn letztlich stehen die verschiedenen städtischen Almen auf der Nordkette in Konkurrenz zueinander.