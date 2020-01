Das Innsbrucker Stadtparlament als Dorfbühne

Wenn dieses Gebilde hält, wird ihm der erst vor einem Jahr von seinen Parteifreunden als Klubobmann abgesägte Johannes Anzengruber nachfolgen. Dafür hatte die Rebellengruppe eigentlich schon VP-Urgestein Andreas Wanker vorgesehen.

"Alles okay"

„Alles okay“, sagt der am Mittwoch zum KURIER dazu, dass er nun doch einfacher Gemeinderat bleiben wird. Den Aufstand sieht Wanker nicht als Fehler: „Das war eine Notbremse.“ Es sei zu wenig kommuniziert worden, sagt er, Appler meinend, der bald als Klubobmann zurückkehren soll. Wie lange dieser Burgfrieden hält, steht auf einem anderen Blatt.

Die Posse lässt das Stadtparlament, in dem auch das Debattenniveau mitunter unterirdisch ist, einmal mehr eher an eine Dorfbühne erinnern, denn an ein politisches Entscheidungsgremium.