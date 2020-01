Innsbrucker VP mischt nach Putsch im Klub die Karten neu

Die übergangene Partei versucht nun, die Streithähne wieder einzufangen. Und dafür müssen die Karten noch einmal neu gemischt werden: Gruber soll nun seinen bereits angekündigten Rücktritt auf Ende Februar vorziehen. Damit kann Appler in den Gemeinderat nachrücken und Klubobmann bleiben.

Grubers Nachfolge soll hingegen Mit-Putschist Johannes Anzengruber antreten, der seinerseits vor einem Jahr von den eigenen Leuten aus dem Amt des Klubobmanns gekegelt wurde.

So lautet zumindest der Plan. „Die letzten Tagen waren für die Innsbrucker Volkspartei nicht einfach. Wir konnten nun einen Lösungsvorschlag erarbeiten, der am Donnerstag dem Stadtparteivorstand vorgeschlagen und zur Abstimmung gebracht wird“, informierte Appler am Dienstag.

Ziel sei es, die Innsbrucker Volkspartei wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen, so Appler.