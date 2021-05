Inoffizielles GTI-Treffen: 39 Kennzeichen abgenommen

Obwohl das offizielle GTI-Treffen in Kärnten heuer zum zweiten Mal in Folge abgesagt wurde, fanden sich auch an diesem Wochenende einige Hundert Autofans aus ganz Österreich an den Hotspots ein. Parkplätze am Pyramidenkogel sowie in Selpritsch (Bezirke Klagenfurt- und Villach-Land) waren gut besucht, sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg am Abend zur APA. Die Polizei beobachtete das Treiben, es gab Fahrzeug- und Corona-Kontrollen.

Der Fokus der Polizei bei den technischen Kontrollen lag auf Umbauten, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, außerdem auf Manipulationen der Abgasanlagen. Unter letzteres fallen etwa der Ausbau des Katalysators, um mehr Lärm zu erzeugen, erklärte Dullnigg. Bei 39 Fahrzeugen wurden die Kennzeichen abgenommen. Am Pyramidenkogel wurde ein Motorraum-Brand von Teilnehmern selbst gelöscht. Wegen Verkehrsüberlastung ließ die Bezirkshauptmannschaft die Straße zum Aussichtsturm gesperrt.