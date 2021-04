GTI-Treffen in den Abendstunden "ekaliert"

Das offizielle GTI-Treffen in Kärnten ist zwar für 2021 abgesagt, aber dennoch trafen sich am Samstagnachmittag Angehörige der Tuning-Szene, wie Polizeisprecher Mario Nemetz am Sonntag zur APA sagte.

Rund 200 Personen hätten sich mit ihren Autos auf einem großen Parkplatz bei einem Campingplatz am Faaker See getroffen.

Während die Polizei kaum von Zwischenfällen sprach, und lediglich "einige Organmandate verkehrsrechtlicher Natur" ausgestellt hat, meinte der Finkensteiner Bürgermeisters Christian Poglitsch gegenüber der Kleinen Zeitung, dass die Lage "in den Abendstunden leider eskaliert" sei. "Es gab eine wilde Knallerei um den See, auch von der Einhaltung der Corona-Vorgaben waren wir weit entfernt", so Poglitsch.

Gegen 20.00 Uhr habe sich das Treffen aufgelöst. Als Folge wurden der Parkplatz in der sogenannten Turbokurve am Faaker See, sowie das Bauernmarktgelände in Faak für Sonntag gesperrt.