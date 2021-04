Eigene GTI-Polizei soll illegale Tuner-Treffen ausbremsen

Videoüberwachung

Dass die Exekutive mögliche illegale Treffen nicht auf die leichte Schulter nimmt, zeigt auch folgende Maßnahme: Bereits in den kommenden Tagen tritt an neuralgischen Punkten in den Bezirken Klagenfurt-Land und Villach-Land eine Kontrolle per Videoüberwachung in Kraft. Ein Vorgehen, das normalerweise auch bei den Treffen umgesetzt wird. Wie vorgeschrieben, wird auch dieses Mal mit entsprechenden Ankündigungen und Hinweisschildern auf die Videoüberwachung hingewiesen.

„Und schließlich gilt es noch die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen“, erklärt Sprecher Dionisio.

Empfindliche Strafen

Wer dennoch „Gummi geben“ will, dem sei ein Fall aus dem Vorjahr in Erinnerung gerufen. Im September gaben zwei Wiener am Dobratsch unter tosendem Beifall des Tuning-Publikums mit ihren Fahrzeugen ordentlich Gas und ließen die Räder durchdrehen. Um einer Strafverfolgung zu entgehen, hatten die beiden vorsorglich ihre Kennzeichen abmontiert. Der Villacher Polizei gelang es trotzdem, die Verantwortlichen auszuforschen und anzuzeigen. Die Strafe: Mehrere Tausend Euro – pro Person.