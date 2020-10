GTI-Treffen-Initiator: „Ich bin als Vermittler zu alt“

Tatsächlich sollte dieser Wunsch in Erfüllung gehen: Denn just in diesem Jahr schlug Corona zu, das GTI-Treffen fand aus diesem Grund seit 1982 zum ersten Mal nicht statt.

Tausende bei Nebentreffen

Trotz der Absage des offiziellen GTI-Treffens strömten aber Tausende PS-Enthusiasten zu den Nebentreffen im September und pfiffen größtenteils auf die Corona-Regeln. Diese Pkw-Ansammlungen im Herbst fanden auch in den Jahren vor Corona statt. Beliebt waren sie bei dem Großteil der Bevölkerung aber nie, jedoch duldete man „Gummi, Gummi“.

Denn die Treffen brachten dem heimischen Tourismus Einnahmen, auf die ungern verzichtet wurde. Heuer eskalierte die Lage jedoch, zahlreiche Anzeigen und Polizeieinsätze waren die Folge. Das Land Kärnten forderte den Bund auf, neue Regeln aufzustellen.

Doch genau hier sieht der GTI-Treffen-Initiator einen Widerspruch: „Je mehr Verordnungen erlassen werden, umso größer werden der Widerstand und der soziale Gegendruck.“