Innsbrucker Schuldenstand fällt: Finanzaussichten der Stadt dennoch trüb

Im vergangenen Herbst hatte Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) davor gewarnt, dass Österreichs Kommunen durch die Teuerung bei den laufenden Kosten finanziell ins Schleudern kommen könnten. Die Bundesregierung ließ auf die Hilferufe der Gemeinden ein Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde Euro vom Stapel.

Die Finanzlage der Tiroler Landeshauptstadt war aber schon vor Corona und Ukraine-Krise alles andere rosig. Im Haushaltsjahr 2020 waren die Schulden auf 181 Millionen Euro angestiegen.

164 Millionen Euro

Nun liegt der Rechnungsabschluss für 2022 vor. Auch wenn er noch nicht veröffentlicht ist, ließ Finanzdirektor Martin Rupprechter am Dienstag bei der Präsentation des Beteiligungsberichts der Stadt wissen, dass „die Schulden auf 164 Millionen Euro runterfallen“. Dass habe damit zu tun, dass „in Zeiten der Pandemie weniger umgesetzt worden ist.“

Bürgermeister Willi hob aber auch hervor, dass Unterstützungen des Bundes und des Landes – in Summe 16,4 Millionen Euro – ihren Teil beigetragen haben. Trotz des Abbaus der Schulden, die in den vergangenen Jahren in Innsbruck regelrecht explodiert waren, mahnte der Finanzdirektor zur Vorsicht.