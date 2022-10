Teuerung: Innsbrucker Stadtchef fordert weitere Gemeindemilliarde

„Ein Prozent mehr Lohn heißt für die Stadt eine Million Euro Mehrkosten“, so Willi. Anfang November will er im Finanzministerium vorstellig werden. Das Thema werde auch bereits in der türkis-grünen Bundeskoalition diskutiert.

Willi fordert einen Geldtopf „ungefähr in der Größenordnung“ des letzten Gemeindepakets, das einen Umfang von besagter Milliarde hatte. Innsbruck hatte aus diesem Topf entsprechend seiner Einwohnerzahl Anspruch auf Zweckzuschüsse in Höhe von über 16 Millionen Euro, die Stadt Wien auf rund 240 Millionen Euro.