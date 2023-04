Innsbrucker Gemeinderat beendet sein teures Corona-Auswärtsspiel

Im November 2020 wechselte der Innsbrucker Gemeinderat aufgrund der damaligen Corona-Situation in die Messe Innsbruck. Die bot ausreichend Platz, um die geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Mit der Sitzung am kommenden Dienstag endet das Auswärtsspiel aber nun, wie Bürgermeister Georg Willi (Grüne) am Mittwoch auf Nachfrage erklärte.

Im Vergleich zu anderen Parlamenten ist die Stadt mit ihrem Wechsel zurück in den angestammten Plenarsaal im Rathaus spät dran.