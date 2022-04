Innsbrucker Alpenzoo eröffnet neues "Fledermaus-Motel"

Die in der neuen Anlage durchgeführte Pflege der Fledermäuse ist dabei aber eigentlich gar nicht neu. "Auch bisher haben wir schon jährlich dutzende uns anvertraute Fledermäuse gehegt und gepflegt", sagte Alpenzoo-Direktor André Stadler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Innsbrucker Alpenzoo. Diese bisherige Pflegetätigkeit werde nunmehr lediglich "transparenter und natürlich lehrreicher", erklärte Stadler.

Luchse als Nachbarn

Pflege und Wissensvermittlung werden ab sofort in bis dahin überwiegend leer stehenden Boxen in unmittelbarer Nähe zum Luchs-Gehege vollzogen. Aus mehreren Gründen, wie der Motel-Kurator Dirk Ullrich erklärte: "Sowohl Licht als auch Ort passen sehr gut zu unseren Findlingen". Außerdem werde im "Bats Motel" jetzt den Zuschauern endlich etwas geboten, die sich bisher über die zum Teil leeren Boxen wunderten, so Ullrich.