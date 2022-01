Zoo-Nachwuchs 2021: Ein Babyalbum aus Österreichs Tiergärten

Katzen sind die beliebtesten Haustiere, kein Wunder also, dass im Zoo Salzburg die Jaguarschwestern „Morena“ und „Maira“ seit Juni 2021 den Besuchern den Kopf verdrehen.

Ähnlich Giraffenbulle „Kiano“, der mit seinem ersten Augenaufschlag die Tierpfleger im Zoo Schmiding in OÖ entzückte. Er ist das Highlight des heurigen Jahres, spielt er doch auch von der Größe her ganz weit oben mit: 1,70 Meter groß war der Langhals bei seiner Geburt, dazu brachte er 60 Kilo auf die Waage.

Um einiges leichter war da schon der Nachwuchs von Kugelgürteltier „Lady Aurora“ in der oststeirischen Tierwelt Herberstein. Lediglich 200 Gramm schwer war das Neugeborene und so kugelrund, dass man im Nest kaum Vorder- von Hinterteil unterscheiden konnte. Nicht so bei den anderen Tierbabys, die 2021 in den österreichischen Zoos das Licht der Welt erblickten (siehe Fotos).