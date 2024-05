Innsbruck: Der Mann hinter dem Bürgermeister-Coup von Anzengruber

Am 19. Oktober 2023 ist der endgültige Bruch vollzogen. Johannes Anzengruber, damals noch ÖVP-Vizebürgermeister, tritt mit seiner Klubkollegin Mariella Lutz vor die Medien. Das Duo kündigt an, dass man bei den Gemeinderatswahlen „als eigene, breite, bürgerliche Bewegung antreten“ werde. Also mit eigener Liste gegen die ÖVP.

An der Seitenlinie ist schon damals ein Mann dabei, der fortan bei jedem relevanten Termin im Wahlkampf dicht an oder hinter Anzengruber zu sehen sein wird – bis hin zum finalen Triumph des ÖVP-Rebellen in der Bürgermeister-Stichwahl gegen Amtsinhaber Georg Willi (Grüne) am 28. April.

Programmpräsentation

Der Mann im Hintergrund ist Jürgen Birlmair, Chef einer Innsbrucker PR-Agentur. Und als solcher maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass „JA – Jetzt Innsbruck“ und seinem Zugpferd Anzengruber, der kommenden Montag das Arbeitsprogramm seiner Koalition mit Grünen und SPÖ präsentieren will, die Sensation gelungen ist.