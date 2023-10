Österreich-Premiere: Landtag zieht Wahlhürde in Innsbruck ein

Im Landtag sah Gebi Mair, Klubobmann der Grünen, das Problem in Innsbruck wie Sint nicht in der Vielzahl von Listen – zehn schafften 2018 den Einzug, drei davon mit nur einem Mandat: Es fehle vielmehr an einer „produktiven politischen Kultur.“

ÖVP, SPÖ, FPÖ und Neos stimmten dennoch für die Wahlrechtsreform. Das freiheitliche Urgestein und nicht amtsführender Stadtrat in Innsbruck, Rudi Federspiel, rückte an diesem Tag vorübergehend als Abgeordneter in den Landtag auf. Er gestand ein: „Bei uns fliegen die Hackeln ein bisschen tiefer.“